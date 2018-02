Villingen-Schwenningen Puppenbühne wird Ziel dreister Einbrecher

Doch es ist kein Kasperletheater, das passiert ist, sondern bitterer Ernst: Der Puppenspieler Dieter Sirringhaus, auch bekannt als Chef der Villinger Puppenbühne und Zauberer Pfiffikus, wurde von Unbekannten bestohlen. Die Täter brachen irgendwann am Dienstag zwischen 18 und 23 Uhr den Puppenspielwagen auf, den Sirringhaus in der Villinger Altstadtstraße abgestellt hatte. Und die Räuber klauten die Räuber Gribs und Grabs, Kasper und Seppel, den Zauberer Kambabibula und den Geist. Alles wertvolle Handpuppen, in liebevoller Handarbeit von der Villingerin Gisela Kalla, ehemals Erzieherin im Kinderkrankenhaus, in einem besonderen Verfahren hergestellt. Echte, handgemachte Unikate, jedes davon gut 300 Euro teuer. Auch das Mischpult samt Verstärker nahmen sie mit. "Die müssen sich auskennen mit sowas", meint Dieter Sirringhaus und blickt missmutig auf die verbogenen Eisenbeschläge am Puppenspielwagen.

Eine Nachbarin habe bereits am Dienstagabend Alarm geschlagen, ihn angerufen, weil der Kinderkino-Wagen, der gewöhnlich in der Nähe des Puppenspielwagens parkt, offen stand. Sirringhaus brauste zu seinem Pfiffikus-Domizil und war erleichtert: "Es fehlt nichts, alles noch da." Vermutlich hätten sich nur ein paar Jugendliche darin umgeschaut. Erst tags darauf, als er mit seiner Mitarbeiterin den Puppenspielwagen umparken wollte, sah er die Bescherung: Am Wagen lag ein Eisenwerkzeug, wie man es benutzt, um schwere Radmuttern an Lastwagen und dergleichen zu lösen. Und die Schließvorrichtung war demoliert. Viel schlimmer jedoch, was ihn drinnen erwartete: "Und jetzt kommt’s: Gestohlen wurden meine Kasperlepuppen, die dort ruhen und auf ihren Einsatz warten." Auf 3500 summierten sich die gestohlenen Gegenstände etwa, so die Mitteilung der Polizei. Viel größer jedoch ist der emotionale Wert: Seit Jahren tingelt Sirringhaus mit seinem Puppentheater durch die Lande, von der Südwestmesse zum Europapark, von der Autoschau bis zur Kulturnacht, zu Vereinen, Organisationen und Festen. "Das ist doch nicht nur ein Werkzeug", sagt Sirringhaus und hält den Ersatz-Kasper in der Hand, "der Kasper, das bin doch ich, wenn ich mit den Puppen spiele, dann bin doch ich der Kasper!" Glücklicherweise hat er von jeder Puppe einen zweiten Satz, aber den benötigt er als Ersatz eben auch

Klar, er könnte sich einfach einen neuen Kasper kaufen, aber das gleiche ist eben noch lange nicht dasselbe. Hinzu kommt, schildert Sirringhaus dem Schwarzwälder Boten, das solche handgefertigten Puppen kaum mehr hergestellt und mittlerweile viel teurer bezahlt werden müssen. "1000 Euro kostet heute so eine Puppe", meint er und hofft, dass die geraubten Räuber, Kasper, Seppel und Co. doch noch gefunden werden – "jeder weiß doch, dass sie zur Villinger Puppenbühne gehören". Für diese fällt der Vorhang in Folge des Diebstahlsschadens zwar nicht, "aber trotzdem bin ich traurig über solch eine Tat. Meine Puppen sind einmalig...."