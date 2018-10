Villingen-Schwenningen Publikum und Bühnenboden zeigen Resonanz

Wer auf den vor Lautstärke zitternden Boden blicke, konnte zahlreiche dieser Geräte erkennen, welche gerade gespielte Töne, Akkorde oder ganze Musikpassagen wiederholen und in die Livemusik wieder einbinden können.

Die vielen Schalter mit ständigen Fußbewegungen zu bedienen und deren passiv akustische Beiträge perfekt ins Klangbild zu integrieren, ist durchaus eine erwähnenswerte Kunst. Mit deren Hilfe und einem Ausschluss optischer Wahrnehmung wird die Fähigkeit zur Differenzierung der Instrumente praktisch unmöglich. Spielen da zwei oder zehn Gitarren? Beim reinen Zuhören wäre eine Antwort nicht mehr möglich. Das Spiel von Drummer Sam Ospovat ist da durchschau- und vor allem "durchhörerbarer". Jeder am Ohr angekommene Ton wurde auch unmittelbar zuvor geschlagen. Um mit den elektronischen Dopplungen der anderen mithalten zu können, hatte Ospovat motorisch besonders viel zu tun. "So etwas haben wir hier noch nie gehabt", meinte Jürgen Palmtag begeistert zum vorgetragenen musikalischen Gesamtkunstwerk aus New York. Ein wenig galt das auch für die Zuschauerzahl: Wo an manchen Kernmacherei-Abenden durchaus eine respektable Anzahl an Stühlen leer blieben, mussten diesmal aufgrund des großen Publikumsandrangs zusätzliche Sitzgelegenheiten aus dem Irgendwo des Theaters am Ring aufgetrieben werden.