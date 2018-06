Villingen-Schwenningen Publikum feiert glanzvolle Aufführung mit tosendem Applaus

So geschehen am Donnerstagabend im Theater am Ring in Villingen. Das Zähringer Chörle Villingen, Schauspieler der Freiburger Schauspiel-schule, Teile des Sinfonie­orchesters VS und die Tänzer von Elli Karrer begeisterten im vollbesetzten Theater restlos und machten Lust auf die beiden weiteren Vorstellungen am Freitag und Samstag.

Zum wiederholten Male stieß eine Initiative des Zähringer Chörles mit seinem Vorsitzenden Jörg Aschenbrenner, Chorleiter Matthias Listmann und den rund 60 Sängern damit auf große Resonanz. Der am Schluss tosende Applaus des Publikums war der Lohn für fast zwei Jahre, von vielen Sponsoren unterstützter Arbeit.

"Kiss me, Kate" das in den 1950er-Jahren erfolgreich auch in Deutschland gezeigte Musical von Cole Porter mit heute bekannten Songs wie "Kampf dem Mann", "Es ist viel zu heiß" oder "Schlag nach bei Shakespeare" und die darin enthaltenen Szenen von William Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" war gut gewählter Stoff für einen Komödienabend mit choraler Begleitung. Listmann gelang es, die zwei Dutzend Orchestermusiker und seinen stimmlich glasklaren Chor unter dem ­"Flickenteppich" von klassischen und Broadway-Melodien zu einem genussvollen Ganzen zu vereinen.