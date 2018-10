Villingen-Schwenningen Pubertät – der ganz normale Wahnsinn

Wenn Kinder in die Pubertät kommen, fühlen sich Eltern oft überfordert. Jugendliche haben häufig Probleme und "Stress" mit den Eltern: Liebeskummer, die ersten sexuellen Erfahrungen, Schul- oder Ausbildungsprobleme, teure Klamotten, höhere Taschengeldforderungen, Musik. Dazu kommt, dass Jugendkultur heute immer früher im Kinderzimmer Einzug hält. Eltern in dieser schwierigen Lebensphase erhalten im Kurs Unterstützung und Tipps rund um das Thema Pubertät: zum Umgang mit den Alltagssorgen ihrer Kinder, zum Umgang mit Regeln, Grenzverletzungen und Einhaltung von Absprachen, zur Konfliktminimierung und zum Umgang mit schwierigen Situationen. An vier Abenden werden all diese Themen gemeinsam besprochen.

Die Teilnehmer werden praktische Anregungen und fachlich kompetente Unterstützung erhalten. Auch der Austausch untereinander wird nicht zu kurz kommen. Die Termine sind jeweils montags von 17.30 bis 19 Uhr (1., 8., 15. und 22. Oktober) Um Anmeldung unter Telefon 07721/5 90 88 wird gebeten. Der Kurs findet in den Räumen von pro familia, Klosterring 11 in Villingen statt und ist kostenlos. Er wird geleitet von der Sozialpädagogin und Sexualpädagogin Silke Nowak sowie dem Sozialpädagogen und Deeskalationscoach Sebastian Schoch.