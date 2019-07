Villingen-Schwenningen Psychisch Kranker quält jungen Mann stundenlang

Villingen-Schwenningen - Wegen Allgemeingefährlichkeit hat das Landgericht Konstanz die Unterbringung eines 22-jährigen, psychisch kranken Straftäters aus dem Raum Villingen-Schwenningen in der Psychiatrie angeordnet. In einer Nacht im Februar zwang er einen damals 16-jährigen Azubi, den er zufällig im Stadtgebiet getroffen hatte, mit körperlicher Gewalt und Drohungen, mit ihm von Bad Dürrheim in Richtung Zollhaus zu laufen. Dabei schlug der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann ihm immer wieder mit der Faust vor allem ins Gesicht, bedrohte ihn mit "Abstechen" und zwang ihn, rund 15 Meter weit durch einen eiskalten Bach zu laufen.