Villingen-Schwenningen Prüfung bestanden

Am 26. Januar gilt es für die Judokas des JSV Villingen in den neuen Altersklassen ihr Können unter Beweis zu stellen. In Dingelsdorf bei ­Konstanz finden die Kreismeisterschaften im Bezirk Schwarzwald-Bodensee für die Altersklassen u12 und u15 statt. Das Training hat gleich nach den Weihnachtsfeiertagen begonnen, und man ist sich von Seiten der Verantwortlichen beim JSV Villingen bewusst, dass man auch in diesem Jahr auf den Matten in Baden und darüber hinaus beweisen wird, dass in Villingen gute Arbeit geleistet wird.

Dies ist auch begründet, dass mit dem Jahreswechsel so manche junge Judokas einen neuen Gürtel tragen dürfen, denn sie haben vor den gestrengen Augen der Prüfer Rosi Zeiger und Christian Riegauf die Gürtelprüfung bestanden.

Folgende Judokas tragen nun den siebten Kyu, den gelben Gurt: Lotta Eichenmüller, James Fuchs, Niklas Gienger, Elias Han, Noah Han, Jaden Hartwich, Carlos Maier, ­Marlon Noe, Raphael Ochs, Christian Ochs, Sarah ­Riegauf, Hannes Stock und Enno ­Sikeler.