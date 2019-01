Villingen-Schwenningen Provisorium hat ausgedient

VS-Schwenningen. Beim Jugendhaus "Spektrum" in der Alleenstraße handelt es sich um eine 1905 erbaute Jugendstil-Villa, welche die Stadt nach dem Erwerb des Gebäudes zwischen 1973 und 1976 zu einem Jugendhaus umbaute. Es gilt laut Bauordnung als "Sonderbau" und zudem als Kulturdenkmal.

Um die Nutzung des Gebäudes weiterhin gewährleisten zu können, muss es laut Sitzungsvorlage "zwingend brandschutztechnisch ertüchtig werden". Bereits Ende 2014 wurde vom Baurechtsamt eine Nutzungsbeschränkung ausgesprochen und an Ertüchtigungsmaßnahmen geknüpft. Um den Jugendhaus-Betrieb zu sichern, wurden Sofortmaßnahmen umgesetzt. Zu diesen zählt unter anderem die temporäre Fluchttreppe, die als zweiter Rettungsweg außen am Gebäude angebracht wurde. Doch die Genehmigung dieses Provisoriums läuft am 31. Dezember 2020 aus. Aus diesem Grund soll der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 5. Februar, den Planungsbeschluss für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes fassen.

Die Defizite