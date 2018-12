Villingen-Schwenningen Protestanten feiern Weihnachten

Bereits am vierten Advent wird der Blick in den Gottesdiensten der Stadt- und Pauluskirche, besonders aber um 10 Uhr in der Johanneskirche, auf Bethlehem gelenkt: Schwenninger Pfadfinder des VCP gestalten den dortigen Gottesdienst mit und teilen das Friedenslicht von Bethlehem aus. Jeder Gottesdienstbesucher kann eine brennende Friedenslicht-Kerze mit nach Hause nehmen. Eine Jugendband sorgt für frische Töne bei traditionellen Adventsliedern.

Der Heilige Abend beginnt mit den halbstündigen Krabbelgottesdiensten für die Kleinsten: Um 15 Uhr an der Krippenlandschaft in der Pauluskirche und ebenso in der Johanneskirche, wo die Geschichte "Weihnachten im Stall" von Astrid Lindgren im Mittelpunkt steht. Dann folgen die Familiengottesdienste. In der Stadtkirche, ab 15.30 Uhr, gestaltet der gemeinsame Kinderchor von MGV Frohsinn und Kirchengemeinde den Gottesdienst mit. Ein szenisches Singspiel – eng angelehnt an die Weihnachtsgeschichte – ist in der Pauluskirche ab 16 Uhr zu erleben. Im Gemeindehaus gibt es eine Video-Direktübertragung, falls es in der Kirche zu eng werden sollte. Gleichzeitig erscheinen in der Johanneskirche Maria und Josef beim Krippenspiel im Wohnzimmer, und unser Leben wird mit dem vor 2000 Jahren in Verbindung gebracht.

Die Christvesper-Gottesdienste werden mit besonderen musikalischen Akzenten gestaltet: In der Stadtkirche, ab 17.30 Uhr, wird der Kirchenchor zu hören sein. Zur selben Zeit wirken in der Pauluskirche Instrumentalisten mit Violine, Gitarre und an der Orgel mit. In der Johanneskirche ist der Christvesper-Gottesdienst um 18 Uhr. Orgel und Flöte werden dort einen besonderen Akzent setzen neben der Predigt, die dem Geheimnis von Weihnachten nachspürt. Den Reigen der Gottesdienste an Heiligabend schließt eine Christmette um 22 Uhr in der Stadtkirche ab.