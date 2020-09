Villingen-Schwenningen Protest gegen Veranstaltung der AfD formiert sich

"Rechtlich gibt es keine Handhabe", stellt Katja Hall, Leiterin des Hallenmanagements der KTVS, klar. Die AfD-Veranstaltung könne nicht abgelehnt werden. Klar sei, dass das Hygienekonzept eingehalten werden müsse, also Abstandsregelung sowie Mund-/Nasenschutz. Freilich sei auch die Anzahl der Besucher reduziert. Es gebe unter Corona-Bedingungen 160 Sitzplätze in der Neuen Tonhalle.

Polizei ist gerüstet

Derweil hat auch die Polizei die Veranstaltung in den Fokus genommen. "Wir sind gerüstet und auf alle Eventualitäten eingestellt", sagt Jörg Kluge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Denn klar ist, dass Gruppen verschiedener politischer Couleur aufeinander treffen werden. "VS ist bunt" kündigt eine Demonstration für Vielfalt und Toleranz am Samstag von 17.45 bis 19 Uhr auf dem Vorplatz der Neuen Tonhalle an. "Wir sind gegen die Diffamierung und Ausgrenzung von Menschen oder Religionen in unserer Gesellschaft. Wir stehen für ein friedliches Miteinander und brauchen nicht die Hetze der AfD in unserer Stadt", schreibt die Gruppe, die auf Facebook ebenfalls darauf hinweist, den Mund-/Nasenschutz nicht zu vergessen.

Gruppe ruft zu Protesten auf

Ebenso ruft die Gruppe "Die Omas gegen Rechts Schwarzwald-Baar" (OgR) zu einer Protestveranstaltung gegen die öffentliche Veranstaltung mit den AfD-Bundestagsmitgliedern Alice Weidel und Marc Bernhard auf. Die Teilnehmenden an der Demonstration sammeln sich vor der Blueboxx und ziehen um 17.30 Uhr gemeinsam zum Veranstaltungsort vor der Neuen Tonhalle, wo der Einlass um 18 Uhr beginnt. Neben Protestplakaten und Lärminstrumenten sollte auch Gehörschutz nicht fehlen. Die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen wie Masken über Mund und Nase sowie die Mindestabstände von 1,5 bis zwei Meter müssen eingehalten werden, so die Gruppe weiter.

"Ausgerüstet mit Plakaten, Schirmen, Instrumenten und gruppenspezifischen Mützchen, als Symbol dieser inzwischen international anwachsenden Bewegung, stellen die Omas gegen Rechts klar, dass sie rechte Hetze und die daraus folgenden Gewalttaten kompromisslos ablehnen", schreibt die Gruppe. Die OgR seien der Überzeugung, dass die Grundsätze der parlamentarischen Demokratie wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Teilnahme an der Gesellschaft, die durch Bildung durch faktenbasierte Wissenschaft anstelle von Verschwörungstheorien gestärkt werden müssen. Dazu zählen auch Toleranz, Rücksichtnahme gegenüber Schwächeren , ein verantwortungsvoller Verhalten, gerade auch in der Krise, und soziale Politik, die das Gemeinwohl im Auge hat. Diese demokratischen Werte werden nach Ansicht der OgR von der AfD nicht ausreichend vertreten.

Die OgR-Gruppe schreibt: "Die AfD lehnte bis jetzt die Sicherheitsmaßnahmen wie Maskentragen zum Schutze der Mitmenschen ab. Die AfD hat Verbindungen zu Neonazis wie zum Beispiel Höcke und Kalbitz. Der (rechtsextreme) Flügel der Partei wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Dadurch musste sich auch Alice Weidel vom rechten Flügel distanzieren, nachdem sie Höcke zuvor als sehr fähigen Politiker bezeichnet hatte." Für politischen Zündstoff ist am Samstag in Villingen also gesorgt. Die Polizei ist vorbereitet.