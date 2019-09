Villingen-Schwenningen Protest gegen AfD bleibt nicht aus

Vor der Tonhalle ebenfalls versammelt waren rund 100 Demonstranten die der Antifa oder auch dem bürgerlichen Lager angehörten, um ihren Unmut gegen AfD, Nazis und einen Rechtsruck kund zu tun. Lautstark mit Getöse und Trillerpfeifen buhten sie nahezu alle aus, die sich in Richtung Halleneingang bewegten. Ebenfalls vor Ort war in etwa eine Hundertschaft der Polizei, die sich aus Einsatzkräften des einheimischen Polizeireviers unter Leitung von Thomas Barth, dem Polizeipräsidium Tuttlingen und den Polizeipräsidium Einsatz aus Bruchsal zusammensetzten. Vor Ort waren zudem einige Einsatzkräfte eines Anti-Konflikt-Teams, das in einem ersten Schritt im Bedarfsfall beabsichtigte, die Situation zu schlichten.