Villingen-Schwenningen Propaganda-Aufkleber überschwemmen Stadt

Pikant wird die Lage, wenn sich ein Urheber eines solchen Aufklebers gar durch seine eigene Telefonnummer auf einem solchen Propaganda-Aufkleber zu erkennen gibt: Jürgen Schützinger, der Stadtrat der Deutschen Liga für Volk und Heimat (DLHV) und NPD-Politiker tut dies. "Jetzt hilft nur noch NPD" steht auf den Aufklebern, die offenbar seine Unterstützer in der Doppelstadt geklebt haben, unter anderem auf der Rückseite von Fahrplänen an Bushaltestellen, aber auch an vielen anderen Stellen. Eine andere Version, ebenfalls mit Telefonnummer ergänzt, zeigt unter anderem eine Moschee. "Bei uns nicht" steht daneben und der bereits erwähnte NPD-Slogan. Ganz direkt führt die Spur schon deshalb zu Schützinger, weil die Telefonnummer auf dem Aufkleber, die man bei Interesse an den "Nationalen" offenbar wählen soll, mit der im Impressum seiner Homepage übereinstimmt. Er hätte also genauso gut seinen Namen darauf drucken lassen können.

Doch was tut die Stadt, wenn der Urheber eines missbräuchlich verwendeten Aufklebers auf öffentliches Eigentum geklebt wird, so offensichtlich erkennbar ist? Bei Müllsündern nimmt man schließlich große Mühen in Kauf. Städtische Mitarbeiter durchwühlen schon mal ­ganze Säcke voller Unrat, um dem Tunichtgut auf die Schliche zu kommen, um einen Bußgeldbescheid schicken zu können.

Doch ganz so einfach sei das in diesem Fall nicht, macht Pressesprecherin Oxana Brunner von der Stadtverwaltung deutlich. Selbst wenn Schützingers Telefonnummer auf den Stickern steht, sei nicht bewiesen, dass er auch der Täter oder Verursacher sei. "Wir werden das jetzt prüfen", kündigt Brunner an, es werde eine Anhörung stattfinden und anhand deren Ergebnis gegebenenfalls reagiert.