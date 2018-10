Villingen-Schwenningen Projekt "Start up" unterstützt Jugendliche

Finanziert durch das Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis, nimmt sich die BBQ Berufliche Bildung gGmbH der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe an, schwer erreichbare junge Menschen zu fördern. Für Denis Beganovic, Niederlassungsleiter der BBQ Villingen-Schwenningen und Tuttlingen, liegt diese Erweiterung des Angebots auf der Hand, habe der gemeinnützige Bildungsträger doch viel Erfahrungen auf dem Gebiet der Berufsorientierung wie -vorbereitung und Jugendliche in die Arbeitswelt begleitet, gerade auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Lisa Wössner, Baris Abak, Cindy Bruzda und Alexandra Hagen-Ettl kümmern sich künftig um diese jungen Leute unter 25 Jahren, die kaum mehr Zugang zu sozialen Einrichtungen und Behörden finden, in Lebenskrisen stecken und häufig nicht wissen, an welchen Stellen sie Unterstützung erhalten – oder diese voller Misstrauen gar ablehnen. Nun kommt "Start up" in Schwung: Beganovic und sein in der Sozialarbeit erfahrenes Team öffneten am Montag und Dienstag die Türen zu ihren Räumen im Gebäude der ehemaligen Firma Burger Spritzguss in der Gol­denbühlstraße 12 in Villingen, auch mit dem Ziel, sich den in der Jugendhilfe tätigen Partnern vorzustellen. Denn "Start up" verstehe sich nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ergänzung zum bestehenden Angebot und wolle ein breites Netzwerk aufbauen, betont Beganovic.

Schon seit einiger Zeit sind er und seine Mitstreiter unermüdlich dabei, Kontakte zu Behörden und Einrichtungen zu knüpfen, die am gleichen Strang ziehen, ob Jugendhäuser in der Region, Ansprechpartner im Jobcenter, die Arbeiterwohlfahrt oder die Jugendgerichtshilfe. Von allen Seiten sei die Bestätigung gekommen, dass der Bedarf für ein solches Angebot vorhanden sei. Allein in Villingen-Schwenningen gebe es mindestens zwölf wohnungslose junge Leute, vielen drohe es, in die Obdachlosigkeit abzurutschen, verdeutlicht Beganovic die Notwendigkeit des Projekts. Und die Dunkelziffer jener sei hoch, die weder der Schulpflicht nachkommen noch bei der Agentur für Arbeit gemeldet seien.