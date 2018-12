Villingen-Schwenningen Programm mit neuen Attraktionen

Auch einige Exkursionen warten auf die Mitglieder, ob eintägige Ausflüge oder längere Reisen. Im April ist der Verein von 5. bis 14. April mit Klaus Weiß unter dem Motto "Kreta – Die Wiege Europas" auf den Spuren der ersten europäischen Kultur unterwegs. Das Natur- und Kulturdenkmal "Alter Friedhof Freiburg" erkunden die Teilnehmer mit Gerhard Krieger am Donnerstag, 27. April. Helga Echle leitet die Exkursion ins Lahntal zwischen Wetzlar und Limburg samt Besuch der Bischofsstadt Fulda von 23. bis 26. Mai. Dem Campus Galli in Meßkirch und dem Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck widmet sich die Ausfahrt am Donnerstag, 5. September, mit Edgar Tritschler.

Helga und Werner Echle organisieren die Exkursion nach Ulm mit einer Führung im Münster und dem Fischerviertel am Mittwoch, 18. September. Mit Karl-Heinz Weisser geht es am Freitag, 4. Oktober, hoch hinauf auf den Thyssenturm in Rottweil. Im Anschluss folgt eine Stadt- oder Münsterführung. Eine theatralische Tour durch Villingen in Sachen Geschichte des 16. Jahrhunderts mit Gunther Schwarz und seinem Ensemble lockt am Freitag, 18. Oktober.

Zum Jahresprogramm zählt auch wieder die Fußwallfahrt auf den Dreifaltigkeitsberg mit Konrad Flöß, der sich mit den Pilgern am Montag, 17. Juni, um 1.30 Uhr auf den Weg nach Spaichingen macht. Vorträge runden das Programm ab. Der erzbischöfliche Archivdirektor Wolfgang Stetter geht am Mittwoch, 6. November, ab 19.30 Uhr im Münsterzentrum auf das Thema "Hierarchiewechsel zwischen der Altstadtkirche und dem Münster in Villingen" ein. "Sebastian Münster – Der wilde Mann von Villingen" heißt es am Donnerstag, 21. November beim Vortrag von Michael Buhlmann.

Werner Echle und der zweite Vorsitzende Edgar Tritschler sind sich sicher, wieder ein Paket an attraktiven Angeboten geschnürt zu haben, das neben den Mitgliedern sicher wieder neue Gesichter anspricht. Kontakt zum Geschichts- und Heimatverein können alle Interessierten übrigens auch beim monatlichen Stammtisch jeden ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr in der Zehntscheuer der Narrozunft im Riet knüpfen.

Weitere Informationen: www.ghv-villingen.de