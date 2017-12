Villingen-Schwenningen Probleme machen kirchliche Ehen

Asylsuchende springen für Dolmetscher ein

Gerade eben zählt die Kursgruppe den beiden Dozenten die ihnen bekannten Grundrechte auf, die in Deutschland gelten. An der Tafel stehen bereits Meinung, Religion, Presse, Bildung, körperliche Unversehrtheit oder Versammlung. Es ist ein interessantes Hin und Her zwischen den Leitern, Teilnehmern und den beiden Dolmetschern – ebenfalls Flüchtlinge, aber schon länger in Deutschland als die meisten anderen. "Normalerweise wäre ein professioneller Dolmetscher gekommen. Weil der krank wurde, haben die beiden für ihn übernommen. Dafür wurden sie immerhin auch von ihren Integrationskursen befreit", sagt Röder augenzwinkernd.

"Unsere Verfassung hat den Namen Grundgesetz", erklärt Kaehler zum Abschluss des ersten Themenblocks. Zuvor war über die Bundesrepublik, Gewaltenteilung und das Demokratieprinzip gesprochen worden. Die Diskussion lebte auf, als die Unterschiede zwischen Bundes- und Landtag oder Bundesrat und -tag erörtert wurden. Beim Vorgang, wie hier Gesetze verabschiedet werden, hakten die Eritreer nach. Wie auch, als es um das Gewaltmonopol und die Polizei ging: "Die Flüchtlinge haben oft das Gefühl, dass die Polizei ihnen nicht hilft, weil sie nicht verstanden werden", sagt Kaehler.

Im zweiten Themenblock möchten sie und Elsner auf einige der aufgezählten Grundrechte im Einzelnen eingehen. Muss ein Mädchen in die Schule? Die Eritreer sagen Ja. Natürlich, erklärt Elsner, denn zu den Freiheiten kämen nun mal auch die Pflichten wie die Schulpflicht hinzu, die es in Deutschland zu beachten gelte. Auch in den Schwimmunterricht? Nicht alle Eritreer sagen Ja. Der Stundenplan sei aber nun mal Sache der Schulen, erklären die Richter.

"Der Unterricht ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich", berichtet Kaehler. "Manchmal muss man das Polygamieverbot betonen oder ein zweites Mal erklären, dass in Deutschland Kinder auch von ihren Eltern nicht geschlagen werden." Überall gleich sei jedoch, dass bei Ehe, Familie und Kindern Aufregung herrscht: Familiennachzug ist das aktuell beherrschende Thema. Oft sei das Problem, dass viele Ehen nur kirchlich abgeschlossen seien. "Hier in Deutschland sind Kirche und Staat aber strikt getrennt. Wenn man nicht vor einer Behörde geheiratet hat, wird die Ehe hier in Deutschland nicht anerkannt", erklärt Elsner den Zuhörern.

Uneinigkeit herrscht auch bei der Frage, zu wem Kinder nach einer Scheidung (Kaehler: "Das machen wir, das Familiengericht") kommen. Die Maxime, stets nach dem Kindswohl zu entscheiden, verstehen die meisten der Eritreer. Auch wenn viele der Meinung sind: Die Kinder sollten zu den Müttern. Denn Männer seien draußen bei der Arbeit und könnten sich nicht um die Kinder kümmern.