Villingen-Schwenningen Probleme im Ehrenamt und kaum Anerkennung?

Vereine hadern mit Vorschriften

Allen voran die überbordende Bürokratie ist es, mit welcher die Engagierten kämpfen. Besonders leidgeplagt sind beispielsweise viele Narren, etwa wenn es um das Erfüllen eines Sicherheitskonzepts geht – sei es nun der Sicherheitsabstand beim Narrenbaumstellen in Schwenningen oder die heikle Frage nach berittenen Umzugsteilnehmern in Villingen während der närrischen Tage. Vereine, die ein Event planen, hadern schon mal mit den Vorschriften in Sachen Brandschutz oder Fluchtwege. Was jahrzehntelang gut war, ist plötzlich verboten, reglementiert oder gar ein Risikofaktor.

Auch in vielen anderen Bereichen treibt das Bürokratiemonster sein Unwesen: Versicherungs-, Sozialversicherungs- oder Haftungsfragen, Aspekte des Arbeits- oder Steuerrechts, das Transparenzregister, jährlich wiederkehrende Nachweispflichten, den Umgang mit Führungszeugnisse oder die Auseinandersetzung mit Abmahnungen. Und dann wäre da noch die Europäische Datenschutzgrundverordnung und natürlich, nicht zu vergessen, die Gema, von welchen unzählige Vereine und Veranstalter ein schräges Lied singen können.

In der Umfrage der Stadt Villingen-Schwenningen bestätigten die Ehrenamtlichen, wie sehr "Gesetze und daraus sich ergebende bürokratische Auflagen" es den Freiwilligen teilweise erschweren, ihr "Ehrenamt auszuüben", so Pressesprecherin Oxana Brunner.

Ein weiterer Hemmschuh: die Finanzierung ihrer Tätigkeit und der Vereinsarbeit sei teilweise schwierig – "sodass eine höhere finanzielle Unterstützung (seitens der Stadt oder durch Vergünstigungen) gewünscht wird".

Wunsch nach stäkerer Anerkennung

Nicht monetärer Art, aber mindestens genauso wichtig ist den Ehrenamtlichen aber der Wunsch nach stärkerer Anerkennung und Wertschätzung ihrer geleisteten Tätigkeit, machten sie deutlich.

Und die Sorge, die sie mit am meisten plagt: Nachwuchs wird dringend gesucht. Vielleicht jedoch beißt sich an genau diesem Punkt die sprichwörtliche Katze in den Schwanz: Immer weniger Menschen erklären sich zur ehrenamtlichen Arbeit bereit, da sie um die vielen Probleme von Bürokratiemonstern bis hin zur fehlenden Anerkennung wissen.

Was die Stadtverwaltung nun mit ihrem neu erworbenen Wissen macht, darauf sind viele Ehrenamtliche schon jetzt gespannt. "Mit unserer Befragung wurden verschiedenen Aspekte rund um das Thema Ehrenamt erfragt, um Einblicke in aktuelle Entwicklungen, Bedarfe, Ideen und Wünsche von Engagierten und aus der Engagementlandschaft zu erhalten", erläuterte Pressesprecherin Oxana Brunner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Erfragt wurden daher unter anderem Aspekte wie die Organisationsform und Engagementbereiche, Tätigkeitsformen der Engagierten, die Bedeutung des eigenen Engagements, die Einschätzung der Anerkennung, Wertschätzung und Unterstützung des Engagements sowie Kenntnisse und Wünsche zur Ehrenamtsakademie.