Villingen-Schwenningen Premiere für Hannah Kubon

VS-Villingen. Premiere feiern Regisseurin Liliana Valla und die beiden Darstellerinnen Katharina Werwein und ­Hannah Kubon am Donnerstag, 27. Dezember.

Auch am 28., 29. und 30. Dezember hebt sich der Vorhang für die köstliche Geschichte der zwei Kantinenfrauen Elli und ­Alberta, die sich in den Kinofilm "Titanic" verliebt haben. Am Abend der Oscarverleihung fiebern sie vor dem Fernsehgerät mit der Schauspielerin Kate Winslet mit. Doch plötzlich – Bildstörung und der rettende Techniker kommt und kommt nicht. In ihrer Not fangen die beiden an, Szenen aus "Titanic" nachzuspielen: ein Teller wird zum Steuerrad, ein laufender Wasserhahn zum todbringenden Leck. Immer tiefer tauchen Elli und Alberta in die Welt der Titanic ein, schlüpfen in unterschiedliche Rollen und verlieren sich in tragisch-komischer Weise im Kosmos des Films, der sie aus der Banalität ihres Alltags in die Welt der schönen Menschen mit den großen Gefühlen entführt.

Zum ersten Mal steht Hannah Kubon auf der Bühne des Theaters am Turm. Erfahrungen als Schauspielerin hat die Tochter des scheidenden Oberbürgermeisters bei Musicalaufführungen der St. Ursula-Schulen gesammelt. Vor ihrem ersten Auftritt außerhalb der Schule habe sie dennoch großen Respekt, gibt sie zu. Reichlich Erfahrung hat dagegen Katharina Werwein vorzuweisen, die nach einer Spielzeit Pause wieder zu sehen ist.