Villingen-Schwenningen Premiere für Firmenlauf im Mai

Villingen-Schwenningen. Auf einer fünf Kilometer langen Laufstrecke können Mitarbeiter eines Unternehmen ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Die Größe der Gruppen spielt dabei keine Rolle. Startschuss ist nach Feierabend um 18 Uhr auf dem Messegelände in Schwenningen, wo auch der Zieleinlauf ist. Das Laufen ist ohne Zeitdruck, Gehen und Walken ist ebenfalls möglich. Laut dem Veranstalter stehe der Spaß und der Zusammenhalt im Vordergrund. An den Lauf schließt sich eine After-Run-Party an mit Liveband, DJ und Siegerehrung.