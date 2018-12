Villingen-Schwenningen Premiere für den Fritz-Ewald-Preis

"Die Auszeichnung wird ab sofort alle zwei Jahre vergeben. Die Preisträger werden in enger Abstimmung mit der Initiatorin Gisela Ewald, dem Amt für Kultur und der Musikakademie VS ausgelobt", informiert das Amt für Kultur der Stadt.

Und die Initiatoren haben die ersten Preisträger in der Kategorie Jazz-Band an Kooperationsschulen der Musikakademie VS bekannt gegeben. Es sind dies die Big Band der St. Ursula-Schulen Villingen unter der Leitung von Mattias Eschbach, die Big Band des Gymnasiums am Hoptbühl Villingen unter der Leitung von Mattias Jakob, die Big Band Jazz ConneXion des Gymnasiums am Deutenberg Schwenningen unter der Leitung von Stefan Merkl und das Jazz-Ensemble der Musikakademie VS unter der Leitung von Joseph Kenney.

Alle Preisträger werden im Rahmen der Neckarhalle-Eröffnungswoche nach dem Tag der offenen Tür am Sonntag, 24. März auftreten: Ab 19 Uhr findet in der neuen Schwenninger Veranstaltungshalle ein mitreißendes Big-Band-Konzert der jungen Musiker statt, kündigt das Amt für Kultur an.