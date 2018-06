Spannung verspricht das Sommertheater mit dem Titel "Der Unheimliche". Am Freitagabend war vor voll besetzten Rängen Premiere im Hinterhof der Josefsgasse 7 in Villingen – und das bei guten Wetterbedingungen. Die Darsteller Matthias Breithaupt, Silvia Bronk, Werner Bornholdt, Christian Lewedei, Carina Schnabel, Sandra Sorgaz, Benjamin Tisler, Jörg Westermann und Johanna Zelano harmonierten von Anfang an in dieser mysteriösen Geschichte um eine Alleinerbin. Im Innenhof, dort, wo sich zuletzt das Ausländeramt und die Bußgeldstelle der Stadt befanden, spielt das Ensemble von Regisseurin Verena ­Müller-Möck in den nächsten Wochen. Es gibt bis einschließlich 14. Juli weitere 16 Vorstellungstermine. Der Folkclub war als Caterer gewonnen worden. Die Mitglieder sorgen für Speisen und Getränke, Sascha und Heinz Gabriel übernehmen wie gewohnt den Sekt- und Weinstand. Da das Kriminalstück von Frank Tannhäuser nach den Motiven von John Willard nur bei trockenem Wetter gespielt wird, gibt es für alle Vorstellungen nur eine Abendkasse. Ob gespielt wird oder nicht, steht an jedem Spieltag ab spätestens 17 Uhr auf der Homepage des Theaters am Turm (www.theater-am-turm.de). Foto: Niggemeier