Villingen-Schwenningen Preisträger im Landeswettbewerb

Deniz Ecker untersuchte in seiner Arbeit die Nebenfiguren in den Filmen: Blade Runner, Arrival ein andalusischer Hund und Forrest Gump. Für Deniz Eker, der seine Weihnachtsferien für diese Arbeit einsetzte, ist "der persönliche Bezug zum Thema wichtig". Sein Deutschlehrer Clemens Kleijn ergänzte: "Die Aufgaben, die sieben Themenstellungen, wurden vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vorgeschlagen. Die Aufgaben sind innovativ, bei guten Werken sind die Nebenfiguren bedeutsam in die Handlung eingebunden."