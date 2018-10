Villingen-Schwenningen Preise für schönste Sommerfotos

Jörg Ingenbrand, 51 Jahre aus Donaueschingen, hat mit seinem Bild "Eine Fahrradtour zum Villinger Münster" den ersten Platz mit insgesamt 92 Likes erreicht. "Meine Frau und ich sind beide voll berufstätig und haben drei Kinder. An diesem Tag hatten wir frei und haben zusammen den Tag genossen", erzählt er. Bei einer Fahrradtour von Donaueschingen nach Villingen entstand dann dieses Bild, auf dem man seine Frau Alexandra sieht, wie sie sich im Schatten des Münsters ausruht. Die vier Tickets für das Badeparadies Schwarzwald in Titisee wird das Paar wohl nicht alleine nutzen, sondern einen Familienausflug unternehmen.

Auf den zweiten Platz kam die 21–jährige Melanie Hügel, die ursprünglich aus Offenburg kommt: "Ich studiere öffentliche Verwaltung in Kehl und mache derzeit hier im Landratsamt ein Praktikum, deshalb bin ich auch nach Villingen-Schwenningen gezogen." Bei einer Erkundungstour durch die Innenstadt sind diese Fotos entstanden. "Für mich beschreibt dieses Bild vom Münster ziemlich gut meinen persönlichen Sommer, den ich in dieser schönen Stadt verbracht habe, es ist eine sehr lebenswerte Stadt", beschreibt Hügel. Und die junge Studentin war gleich mit zwei Bildern erfolgreich bei dem Fotowettbewerb. Mit ihrem Bild von Münsterbrunnen mit Münster erhielt sie 80 Likes mit einem Bild "VS von oben" entstanden auf dem Aussichtsturm auf der Wanne erzielte sie 62 Likes. Da jeder Teilnehmer nur einen Preis gewinnen konnte, erhielt sie zusätzlich zu den vier Tickets für ein Heimspiel der Schwenninger Wild Wings auch noch ein paar ausgewählte Souvenirs aus VS.

Giulia Todeschini ist 18 Jahre alt und wohnt in Weigheim. Sie erhielt für ihr "Straßen Waldfoto" 45 Likes und erreichte damit den dritten Platz. Das Bild sei am Weigheimer Buckel entstanden, auf dem Heimweg von der Schule, als ihre Mutter sie abholte, erzählt sie. "Es war für mich der schönste SommerMoment, weil mir durch dieses Bild bestätigt wurde, wie schön die Natur doch sein kann, auch im Alltag, wenn man genau hinsieht. Ich habe keinen Filter oder eine Bildbearbeitung genutzt, nur das Licht der Sonne und die Farben der Blätter machen das Bild besonders." Die junge Hobbyfotografin kann sich nun über vier Tickets für eine Nachtwächterführung in Villingen freuen.