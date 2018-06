VS-Villingen. "Lachen ist die beste Medizin" heißt es am Donnerstag, 14. Juni, 16.30 Uhr, in der Breiten Mühle der Baugenossenschaft Familienheim, Pontarlierstraße 9 in Villingen. Referentin ist Birgitt Merkel von der Naturheilpraxis. Sie geht auf die vier Grundelemente des Lach-Yogas ein und bietet einige kleine praktische Übungen an. Diese Veranstaltung ist kostenlos, Anmeldung zu diesem Kurs sind möglich unter ­breitemuehle@bgfh.de, Telefon 07721/89 91 40.