Villingen-Schwenningen Prävention bei Inkontinenz

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Kontinenz? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Mittwoch, 14. November, von 19.30 bis 21.30 Uhr Gemeindepsychiatrisches Zentrum, Vortragssaal, Gerwigstraße. 6, Villingen-Schwenningen Veranstalter ist die Patientenakademie des Ärztenetzes Neurologie-Psychiatrie Schwarzwald-Baar-Heuberg in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg Kontinenz und Sexualität sind bei neurologischen Erkrankungen häufig betroffen. Die Referentinnen sprechen über die besonders "heiklen" Probleme, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Dabei kommen im Besonderen die Krankheitsbilder Multiple Sklerose, Querschnittslähmung und Morbus Parkinson zur Sprache. Im Anschluss an den Vortrag bleibt genügend Raum für Fragen und Diskussion.