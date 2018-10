Villingen-Schwenningen Postbank nicht interessiert an Mietverhältnis

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das geht aus einer Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft am nächsten Montag im Landratsamt hervor. Offenbar konnten die "internen Leitplanken" der Postbank zur Anmietung von Flächen bei den Verhandlungen mit dem Landratsamt nicht in Einklang gebracht werden. Auf der Tagesordnung des Ausschusses für Verwaltung und Wirtschaft steht nun am Montag, 22. Oktober der Beschluss, dass das Gebäude zur Außenstelle der Behörde werden und entsprechende Mittel in den Haushaltsplan eingestellt werden sollen. Die Umrüstung des Gebäudes kostet nun weniger, weil die beabsichtige Aufstockung nicht mehr notwendig ist. Diese war als Lösung für den Raumbedarf des Landratsamtes bei einer weiteren Anmietung durch die Postbank im Gespräch.Die Gesamtkosten für die Umrüstung des Gebäudes reduzieren sich auf zirka 9,4 Millionen Euro. Der Kreis hatte das Gebäude im Frühjahr 2017 gekauft. untergebracht werden sollen dort "Einheiten der Kreisverwaltung", wie zum Beispiel Jugendamt, Abfallwirtschaft, Kreisarchiv und Bußgeldstelle. die Architekturleisungen sollen im Januar 2019 vergeben werden. Die Postbank ließ verlauten, dass man über einen anderen Standort in der Innenstadt von Villingen verhandele.