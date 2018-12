Villingen-Schwenningen Post hat neuen Standort im Blick

Nun deutet sich an, dass eine Lösung in Sichtweite ist. Im Kreisausschuss wurde in einer der jüngsten Sitzungen erwähnt, dass die Postbank bei ihrer Suche weitergekommen sei. Hierbei würde es sich um ein Objekt im Villinger Innenring handeln. Allerdings müsse die Postbank, so der derzeitige Stand, drei Monate länger im bisherigen Gebäude am Bahnhof bleiben, bis die neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Von Seiten der Postbank bestätigt Pressesprecherin Jasmin Feustel, dass man für einen neuen Standort in Villingen bereits in Verhandlungen steht. Solange diese jeodch laufen, möchte man keine nähere Details nennen, so Feustel weiter.

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar hat das Gebäude gekauft, um 2021 nach einem umfassenden Umbau das Kreisarchiv und einige Dienststellen in dem Gebäude am Bahnhof unterzubringen. Der dort bislang ebenfalls untergebrachte Post-Zustellstützpunkt soll derweil in das Industriegebiet Auf Herdenen umziehen. Dort wird ein Neubau geplant.