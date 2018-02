Villingen-Schwenningen Positive Einschätzung auch für 2018

Schwarzwald-Baar-Kreis. Immerhin 40 von 90 Mitgliedsunternehmen waren bei der Mitgliederversammlung in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen anwesend und gaben, so Ralph Wurster, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Südwestmetall, ihrem Unmut über die erzielten 4,3 Prozent Lohnsteigerung Ausdruck. "Das bedeutet eine extrem schwere Last und ist für einen Großteil der Unternehmen zu viel", sagte der Geschäftsführer.

"Die Gewinne stagnieren"

Wegen der großen Firmen in Stuttgart werde der Pilotabschluss der Metall-Arbeitgeber in Baden-Württemberg und nicht in Mecklenburg-Vorpommern erzielt, erläuterte Schulz. Allerdings sei die Akzeptanz des Tarifabschlusses in den Ballungsräumen auch nicht höher als im ländlichen Raum. "Für die Mehrheit ist er gerade noch so akzeptabel", sagte Wurster, der die Befürchtung teilt, dass der Abschluss die Gewinne tangieren werde. "Die Gewinne sind nicht gestiegen, die stagnieren", erklärte Gabriel Berger, Geschäftsführer Tarifpolitik bei Südwestmetall.