Villingen-Schwenningen Positionen zu Schweizer Tiefenlager

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Die Vertreter der süddeutschen Landkreise, unterstützt durch Regierungspräsidentin Schäfer, legten ihre Positionen dar", heißt es in einer mitteilung des Kreises Waldshut. Sie forderten insbesondere die Gleichstellung der Gemeinden Hohentengen, Jestetten und Lottstetten mit Schweizer "Infrastrukturgemeinden". Außerdem forderten sie, die Betroffenheit weiterer Gemeinden aus den drei Landkreisen zu bejahen, insbesondere einer Erhöhung der Sitzzahl in der Regionalkonferenz Zürich Nordost zuzustimmen, sowie einen Landkreis- oder Landesvertreter in der Delegation der Standortkantone für die Abgeltungsverhandlungen zuzulassen. Schließlich sprachen die Landräte die Frage der Standorte der Oberflächenanlagen an und äußerten die Erwartung, dass die Empfehlungen der Regionalkonferenzen in der Etappe drei einer kritischen Revision unterzogen und nicht abschließend festgelegt werden. Bundesrätin Leuthard sagte zu, die vorgetragenen Anliegen zu prüfen.