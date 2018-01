Villingen-Schwenningen Posaunenbläser tauschen sich aus

50 Musiker aus der Region Schwarzwald gestalteten mit Heiko Petersen und Prädikant Hansjörg Götz mit Choralsätzen und Blechbläserarrangements zum Abschluss des traditionellen Kreisposaunentages 2018 in Villingen diesen außergewöhnlichen Gottesdienst.

Bereits am Freitagabend und Samstag hatten sich die Mitglieder aus allen zehn Posaunenchören der Region Schwarzwald unter Leitung von Heiko Petersen, dem Landesposaunenwart für Südbaden, auf dieses Ereignis vorbereitet. Der Kreisposaunentag wird als gemeinsames Übungswochenende, als Begegnung und Austausch der jungen wie älteren Bläser gerne wahrgenommen. Der jüngste Teilnehmer war in diesem Jahr gerade neun Jahre alt.

Prädikant Hansjörg Götz aus Oberbaldingen sprach in seiner Predigt zum Kolossertext von einer neuen Melodie im Reden, Beten und Musizieren, wenn man Christus Raum gibt am Sonntag und im Alltag. 251 evangelische Posaunenchöre mit 5500 Bläsern sind derzeit in der badischen Landeskirche unter dem Motto "Wir spielen die Töne der Hoffnung" aktiv. In der Region Schwarzwald, die von Schonach bis Donaueschingen reicht, gibt es in zehn Kirchengemeinden zehn Posaunenchöre. Die Ausbildung ist kostenlos. Instrumente werden zur Verfügung gestellt.