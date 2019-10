Villingen-Schwenningen Portal "Topf Secret" enthüllt Hygiene-Berichte über Restaurants

In der App oder auf der Browserseite von "Topf Secret" befindet sich der User auf einer interaktiven Karte Deutschlands. Auf ihr sind die Restaurants, Bäckereien und Co. mit bunten Pins eingezeichnet. Zu den verschiedenen Farben gibt Foodwatch die Auskunft: Wenn ein Betrieb mit einem blauen Pin gekennzeichnet ist, dann ist noch kein Antrag über die Herausgabe eines Hygieneberichts gestellt worden. Gelb bedeutet, dass ein Antrag eingereicht wurde und von der Behörde bearbeitet wird. Rot heißt, dass der Antrag von der Behörde abgelehnt wurde. Grün, dass der Antrag erfolgreich war, unabhängig davon, ob es Beanstandungen gab oder nicht. Da Nutzer selbst die farbliche Einstufung vornehmen, könne die Kennzeichnung jedoch fehlerhaft sein: Beispielsweise könne ein Antrag als "erfolgreich" markiert worden sein, obwohl es nur eine Zwischenantwort gab. Darüber hinaus entscheiden die Nutzer selbst, ob sie die erhaltenen Kontrollberichte auf die Plattform hochladen. Ein erfolgreicher Antrag bedeutet also nicht zwingend, dass ein Bericht online einsehbar ist.

In Villingen-Schwenningen sind rund 30 Anfragen verzeichnet, davon sind sieben grün - also als "erfolgreich"- markiert. Wer sich durch die grünen Pins klickt, findet dann aber nur bei drei Pins hochgeladene Berichte der Lebensmittelkontrolle. So wurde neben dem erwähnten Bericht über ein Restaurant auf der Plattform auch der Bericht über Hygienemängel in einer Shisha-Bar hochgeladen: In dem Kontrollbericht vom Januar 2019 ist von zum Teil stark verschmutzten Fritteusen, einer mit einem Fettfilm behafteten Dunstabzugshaube sowie einer dreckigen Bierschankanlage die Rede.