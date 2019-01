Villingen-Schwenningen Pop und Elektro

Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg, alias Glasperlenspiel, haben sich mit ihrem Elektropop in der Musikszene etabliert. Die beiden gründeten die Band 2011 in Stockach und nahmen im selben Jahr am Bundesvision Song Contest teil. Ihr Album "Grenzenlos" schaffte es 2013 bis auf Platz acht. 2014 sang das Duo die Titelmusik der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" neu ein, ein Jahr später trat es als Vorband bei Helene Fischers "Farbenspiel"-Tournee auf. Es folgten ausverkaufte Club- und Hallentourneen und Auftritte auf weit über 100 Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bei ihrem Konzert in der Neckarhalle stellen Glasperlenspiel neben altbekannten auch neue Songs ihres aktuellen Albums "Licht und Schatten" vor – ein wiedererkennbarer Signature-Mix aus Pop und Elektro, um verschiedene frische Elemente bereichert und zu einem genreübergreifenden Crossover verschmolzen.

