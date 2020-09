Schwarzwald-Baar-Kreis Polizeipräsident kündigt mehr Kontrollen an

Tödliche Verkehrsunfälle

"Die Ursachen für Unfälle mit tödlichem Ausgang sind auch im ersten Halbjahr 2020 überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit", so Sigg. Sieben Unfälle sind darauf zurückzuführen, gefolgt von Überholunfällen (drei) und mangelnder Verkehrstüchtigkeit (drei). "Das Thema Geschwindigkeitsüberwachung steht bei der Verkehrspolizei und den Polizeirevieren deswegen nach wie vor ganz oben in der Aufgabenwahrnehmung", ergänzt Sigg mit Blick auf die Gesamtzahl von knapp 2000 Unfällen in seinem Zuständigkeitsbereich, die auf solches Fehlverhalten zurückzuführen sind. "Damit kann wirksam Raserunfällen entgegengewirkt werden", ist sich der Polizeichef sicher.

Zahlen aus dem Landkreis

In den einzelnen Landkreisen zeigt die Halbjahresbilanz 2020 ein ähnliches Bild wie im gesamten Präsidiumsbereich. 2385 Verkehrsunfälle registrierte die Polizei in den ersten sechs Monaten des Jahres im Schwarzwald-Baar-Kreis, 528 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (minus 18,1 Prozent). Bei 254 Unfällen waren Personenschäden zu beklagen, leider auch mit Todesopfern. Im Gegensatz zum Vorjahr, wurden fünf (2019: 3) Menschen Opfer von Verkehrsunfällen. "Das sind fünf zu viel", stellt Polizeipräsident Gerold Sigg ernüchtert fest. Bei der Unfallursache "nicht angepasste Geschwindigkeit" weist der Schwarzwald-Baar-Kreis die höchste Quote aller vier Landkreise im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz aus. Mehr als die Hälfte aller Unfälle waren auf diese Ursache zurückzuführen (56 Prozent). "Raserei ist nicht hinnehmbar, weswegen in den nächsten Monaten wieder verstärkt Überwachungsmaßnahmen erfolgen werden", erklärt Sigg. Unter anderem wird der Enforcement-Trailer, ein mobiles, digitales Geschwindigkeitsmessgerät, das in einen Auto-Anhänger verbaut ist, bei Sonderkontrollen zum Einsatz kommen.