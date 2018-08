Villingen-Schwenningen Polizeieinsatz nach "schlechtem Scherz"

Villingen-Schwenningen (mae). Wie Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, habe ein bislang unbekannter Mann bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass jemand seiner Tante in einer Wohnung in der Niederen Straße etwas zu Leide tun möchte. Daraufhin sind vier Streifen der Polizei zur Örtlichkeit gefahren. "Die Frau war aber alleine in der Wohnung und unversehrt", so Aschenbrenner. Die Polizei gehe deshalb von einem "üblen Scherz" aus und prüft, ob der Anruf strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Möglich sei eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens oder Vortäuschen einer Straftat.