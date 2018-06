Villingen-Schwenningen Polizeidirektor Steiner geht in den Ruhestand

Schwarzwald-Baar-Kreis. Walter Steiner wurde 1988 nach seinem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup, der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei, nach einer dreijährigen Tätigkeit im Innenministerium in Stuttgart an die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg nach Villingen-Schwenningen berufen. 1992 wurde Polizeidirektor Walter Steiner Dekan der Fakultät I und hat diese Aufgabe bis zu seiner Pensionierung über 26 Jahre lang ausgeübt. In der Fakultät I lehren inzwischen 26 Dozenten. Polizeidirektor Steiner hat in seiner Zeit an der Hochschule rund 12 000 Polizeikommissare in ihrem Bachelor- beziehungsweise Masterstudium begleitet und für ihre spätere Tätigkeit im gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst geprägt. Nachdem er 30 Jahre lang alle Entwicklungen der Hochschule mit gestaltet hat, wird Steiner, der in Bad Dürrheim lebt, seine Erfahrungen künftig als Leiter des Teilprojekts Campus VS im Rahmen der Einstellungsoffensive einbringen.