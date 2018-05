Villingen-Schwenningen Polizeiauswahl trainiert in Marbach

Trainer Uli Bruder arbeitete mit seinem rund 20 Spieler umfassenden Kader im Training am Feinschliff auf dem Sportgelände des Frauen-Landesligisten FV Marbach und muss aus einer bunten Auswahl an Spielerinnen ein Team formen, um gegen die starke Konkurrenz zu bestehen. Uli Bruder, langjähriger Sportlehrer und Ausbilder an der Polizeifachhochschule in VS und früher selber Bundesligaprofi beim Freiburger FC in den 1980er-Jahren, steht ein Kader mit vielen erfahrenen Spielerinnen zur Verfügung, die von der Oberliga bis zur Kreisliga aktiv in Vereinen spielen, auch aus den südbadischen und württembergischen Bezirken Schwarzwald aus der Region.

Beim Turnier in der Landeshauptstadt spielen verschiedene Auswahlen der Polizeipräsidien und der Hochschule gegeneinander und setzen sich aus allen Landesverbänden in Baden-Württemberg zusammen, da nicht der Wohnort oder Verein, sondern der berufliche Standort maßgebend ist.

Der Kontakt zum FV ­Marbach und dessen Trainer Holger Rohde kam zustande, weil zahlreiche Spielerinnen schon seit zwei Jahren regelmäßig oder ab und zu mittrainieren. "Wir freuen uns, dass wir hier die Möglichkeit hatten mit der Polizei zu trainieren, weil unser Platz derzeit in keinem guten Zustand ist", so Bruder.