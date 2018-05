Villingen-Schwenningen Polizeiarbeit und Architektur

Am Vormittag fand ein Besuch des Stuttgarter Polizeimuseum statt, das die Stuttgarter Po­lizeigeschichte seit etwa 150 Jahren anhand zahlreicher Objekten, Fotos und Dokumente darstellt. Interessant war dabei, von einem langgedienten ehemaligen Polizeibeamten, Jentzsch, in einer sehr lebhaften und anschaulichen Führung als Zeitzeugen zu erfahren, wie sich in der Ge­schichte der Stuttgarter Polizei die allgemeine Zeitgeschichte widerspie­gelt. Bei den Besuchern stiegen dabei viele Erinnerungen aus den vergangenen Jahrzehnten auf, zum Beispiel die Verkehrssituation und –entwicklung seit den fünfziger Jahren, die Auseinandersetzung mit dem RAF-Terrorismus seit den siebziger Jahren einschließlich der Selbsttötungen der führenden Bader-Meinhof-Mitglieder im Hochsicherheitsgefängnis in Stuttgart-Stammheim. Aus jüngerer Zeit geht es um die Proteste gegen Stuttgart 21.

Der Nachmittag galt einem ganz anderen Thema – der 1927 entstan­de­nen Weißenhofsiedlung, ein damals futuristisches Projekt städtebaulicher Entwicklung, das tra­di­tio­nelle Bau- und Wohnformen revolutionierte. Die nach den Plänen von so illus­tren Architekten wie Le Corbusier oder Ludwig Mies von der Rohe errichteten Gebäude waren ursprünglich Teil der Ausstellung "Die Wohnung" des "Deutschen Werkbundes", der zunehmend von den Ideen des Weimarer und Dessauer "Bauhauses" beeinflusst wurde. Die Häuser sind seit 2016 Teil des Unesco-Welterbes und bis heute Wegbereiter moderner Architektur. Seit Jahrtausenden kannte man Steinbauten, deren Wände, in die Fenster und Türen eingelassen wa­ren, ein abgeschrägtes Dach trugen. Doch die neu entwickelte Stahlbauweise seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr­hunderts ermöglichte eine viel funktionalere, aber den­noch ästheti­sche Architektur, wie sie heute vielfach selbstverständlich geworden ist: Metallele­mente übernah­men die tragende Funktion, was eine ganz an­dere Baustruktur ermöglichte. So konnte das Gebäude auf Stelzen stehen, so dass im Untergeschoss eine nach außen hin offene Freifläche entstand. Die oberen Stockwerke schienen nun zu schweben. Außerdem wichen die traditionellen Dächer nun Flachdächern. Diese kubistische Bauweise war kein Selbstzweck, sondern Ausdruck einer neuen, auf Funktionalität und Minimalismus ausgerichteten Wohnkultur, die im Gegensatz zu den damals üblichen dunklen Wohnungen mit schweren Stoffen und Möbeln stand. Die Lebensqualität der Menschen sollte erhöht ­werden.