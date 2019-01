Villingen-Schwenningen Polizei will mit Buttons helfen

Der gute Zweck steht bei den Organisatoren Volker Schurr, Ralf Eisele und Friedrich Bettecken schon von Beginn der Erfolgsgeschichte vor über 20 Jahren im Vordergrund.

Jedes Jahr lässt hierfür Ralph Bames die Feder schwingen, um ein humoriges Motiv zu kreieren, das dann auf dem beliebten Polizeibutton prangt. Insgesamt 600 Stück, davon 100 mit Schwenninger Schriftzug, haben die Polizisten dieses Jahr wieder gefertigt, die für drei Euro verkauft werden. "Die meisten geben aber etwas mehr – wir haben auch viele sehr großzügige Spender", berichten ­Eisele und Schurr.

Absatzschwierigkeiten kennen die Polizisten derweil nicht. Im Gegenteil: "Viele warten schon auf die Buttons, die sind immer schnell vergriffen", erzählen die beiden Polizisten. Die mittlerweile zum Sammlerstück avancierten Anstecker sind auf dem Revieren in Villingen sowie in Schwenningen erhältlich. Es können aber auch die Kollegen auf Streife angesprochen werden, "die meisten haben Buttons zum Verkaufen dabei", so Eisele.