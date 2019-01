Villingen-Schwenningen Polizei will mit Buttons helfen

Absatzschwierigkeiten kennen die Polizisten derweil nicht. Im Gegenteil: "Viele warten schon auf die Buttons, die sind immer schnell vergriffen", erzählen die beiden Polizisten. Die mittlerweile zum Sammlerstück avancierten Anstecker sind auf dem Revieren in Villingen sowie in Schwenningen erhältlich. Es können aber auch die Kollegen auf Streife angesprochen werden, "die meisten haben Buttons zum Verkaufen dabei", so Eisele.