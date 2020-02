Villingen-Schwenningen Polizei verhaftet Männer und stellt Drogen sicher

Auch Kokain und Amphetamin sichergestellt

Ab Januar 2020 hätten sich dann die Erkenntnisse dahingehend verdichtet, dass der 22-Jährige wohl aus dem Ausland kiloweise Marihuana in den Raum Offenburg brachte. Dieses verteilte er dann mutmaßlich vor Ort, aber auch in Richtung Freiburg und in Richtung Villingen-Schwenningen. Ab Februar habe der 22-Jährige wohl weitere Rauschgiftlieferungen, bei denen es sich offenbar um mehrere Kilogramm Marihuana und auch Kokain handelte, organisiert.

Nach einer erneuten Lieferung an den 22-Jährigen, der Anreise seiner Abnehmer sowie der Weitergabe von Drogen an diese und weitere Verdächtige, erfolgte am Montag der Zugriff: Dabei wurden der 22-Jährige, sowie ein 23-Jähriger, ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger verhaftet. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden rund zwölf Kilo Marihuana, 150 Gramm Kokain, 100 Gramm Amphetamin, eine Kleinmenge Haschisch sowie mehrere Tausend Euro Bargeld, Wertsachen und andere Gegenstände sichergestellt.

Der 22-Jährige sowie die mutmaßlichen Abnehmer aus den Bereichen Hohberg, Villingen-Schwenningen und Offenburg wurden am Dienstag einer Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ Haftbefehle gegen die vier Tatverdächtigen. Drei von ihnen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, der Haftbefehl gegen den 23-jährigen Verdächtigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.