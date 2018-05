Villingen-Schwenningen. Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 5.30 Uhr einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Nach Angaben der Polizei schrammte der Unbekannte im Kopsbühl in Villingen einen geparkten Ford Mondeo und schob diesen auf einen Renault Twingo auf. Ohne sich um den Schaden von über 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Schlangenlinien in Richtung Stadtmitte weiter. Hierbei gefährdete der Unfallflüchtige einen 22-jährigen Fußgänger, der auf dem Heimweg war. Der 22-Jährige konnte sich nur durch einen Sprung zu Seite vor einem Zusammenstoß retten. Bei dem Fahrer des unfallflüchtigen hellen Kleinwagens (mit VS-Kennzeichen) soll es sich um einen rund 30 Jahre alten Mann handeln. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Frauen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, entgegen.