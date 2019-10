Villingen-Schwenningen Polizei sichert AfD-Bürgerdialog ab

Diese mussten sich zunächst einen Weg durch die Absperrgitter der Polizei bahnen. Denn rund 80 Polizisten, sowohl der VS-Polizei als auch der Bereitschaftspolizei und der Hundestaffel, sicherten in gewohnter Manier die Veranstaltung. Tatsächlich positionierten sich rund 50 Gegner der Rechtspopulisten am Eingang der Neckarhalle und begrüßten jeden Gast mit einem Pf­eifkonzert und einem "Schäm dich!". Dabei handelte es sich aber offenbar um eine nicht angemeldete Kundgebung, zu der das Offene Antifaschistische Treffen VS aufgerufen hatte. Auch die "Omis gegen Rechts" und SPD-Stadtrat Nicola Schurr gesellten sich zu den Protestierenden, von denen einige die AfD als "Rassistenpack" betitelten. Bereits zum Anfang der Veranstaltung zogen sich die Gegner jedoch größtenteils zurück, sodass es ersten Angaben zufolge zu keinen besonderen Vorkommnissen kam.