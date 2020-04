Villingen-Schwenningen Polizei nimmt Drogendealer fest

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt, der anordnete, den Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 23-Jährige wurde nach der richterlichen Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.