Villingen-Schwenningen Polizei muss Randalierer bändigen

VS-Schwenningen (mae). Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, hatten Passanten die Beamten gerufen, weil der Mann auf dem dortigen Parkplatz gegen Fahrzeuge trat. Hierbei wurde ersten Angaben zufolge der BMW M5 eines jungen Autofahrers beschädigt. Da der 31-Jährige aggressiv auftrat, fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Täter uneinsichtig, beim Einsteigen in den Streifewagen kam es deshalb zu Widerstandshandlungen. Die Polizei musste laut dem Sprecher den Schlagstock und Pfefferspray einsetzen, um den Aggressor zu bändigen. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und wurde vorsorglich von Rettungskräften in das Klinikum gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.