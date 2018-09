Villingen-Schwenningen Polizei kontrolliert Autofahrer

Alle Verkehrsteilnehmer - und besonders die ›Erwachsenen‹ stünden in der Pflicht, nicht verkehrsgerechtes Verhalten der Schüler zu kompensieren. Bereits im Vorfeld könne einiges getan werden: "Bedenken Sie als Eltern von Schulanfängern, dass sich Kinder zum Schulanfang auf Verkehrswege und Situationen erst einstellen müssen. Verschaffen Sie Ihrem Kind einen kindergerechten Überblick zu schwierigen Übergangssituationen und mögliche Gefahrenpunkte auf dem Weg zur Schule. Gehen Sie den Weg mehrmals mit Ihrem Kind ab und schaffen Sie so Selbstvertrauen und Sicherheit. Tauschen Sie spielerisch die Rolle mit ihrem Kind und lassen Sie sich von ihm zur Schule führen und die so Entscheidungen zur Gefahrenbewältigung selbst treffen. Geben Sie den Kindern die Chance, entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Nutzen Sie bei beispielsweise bei gutem Wetter die Möglichkeit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen." Dabei sollte man daran denken, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Baustellen, eine gesperrte Unterführung oder eine ausgefallene Fußgängerampel können den Schulweg merklich verlängern. Kinder sollten grundsätzlich auf Wegen für Fußgänger, beziehungsweise auf dem Bürgersteig gehen und Straßen nur an übersichtlichen Stellen - an Ampeln, Mittelinseln oder Zebrastreifen überqueren. "Lieber ein paar Minuten früher aufstehen", rät die Polizei den Eltern. Und sie meint: "Machen Sie keine Fahrdienste mit dem Auto. Sofern es möglich ist, sollten Sie Ihr Kind immer zur Schule laufen lassen." Dazu komme, dass die Kolonnen von Eltern-Autos, immer wieder für gefährliche Situationen und Chaos vor dem Schulgelände sorgten. Kinder sollten immer helle und reflektierende Kleidung tragen. "So wie die Kinder, stehen zum Schuljahresbeginn aber auch die erwachsenen Verkehrsteilnehmer im Blickpunkt." Die Polizei wird deshalb Schulwegen in den kommenden Wochen erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Außerdem kündigt das Polizeipräsidium Tuttlingen verstärkte Kontrollen an und fordert Fahrzeugführer zum besonders umsichtigen und rücksichtsvollen Fahrverhalten auf. Die Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch. Verstöße gegen Park- oder Haltverbote sowie die Nutzung von Mobiltelefonen im Umfeld von Schulen, Kindergärten oder geschützten Überwegen werden verfolgt. Außerdem wird die Sicherheit der Schulbusse, aber auch die ihrer Fahrräder, überwacht.