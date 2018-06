Villingen-Schwenningen Polizei im NS-Staat

Diese spektakuläre Ausstellung war im Deutschen Historischen Museum in Berlin 2011 zu sehen. Eine abgespeckte Version für die Länder wurde 2013 in 17 Tafeln erstellt Sie war bereits an 11 verschiedenen Standorten zu sehen und 4500 Interessierte kamen.

Die Ausstellung schlägt einen Bogen von der Weimarer Republik bis zu den Nachkriegsjahren in den beiden deutschen Staaten und den Nürnberger Prozessen. Schwerpunktmäßig werden die Kriegsjahre gezeigt.

Zunächst wurde die Polizei nach der Machtergreifung zentralisiert und dem Generalkommando Heinrich Himmlers unterstellt. Zunehmend folgte der Polizeiapparat der NS-Ideologie. Die Verbrechensbekämpfung, auch vorbeugend, wurde mit rassenbiologischen Erklärungen unterlegt. Mit Erlassen wurden auch illegale Aktionen der Polizei gedeckt. Die Polizei zeigt sich als ein zentraler Akteur, der die Vernichtung aller, die nicht ins System passten, vorantrieb. Die Polizei verantwortete apokalyptische Zustände und Gräueltaten bei der Besetzung insbesondere in Polen und der Sowjetunion. Ab Kriegsbeginn sicherte die Polizei das System der Zwangsarbeit. Sie war aktiv bei der Deportation der Juden und bewachte die Transporte. Mordexzesse gingen bis wenige Tage vor der Niederlage Deutschlands. Der Neuanfang begann mit Legenden. In den Westzonen konnten viele Polizisten ihre Karrieren wieder fortsetzen. Ein Unrechtsbewusstsein war nicht entwickelt. Es gab eine hohe personelle Kontinuität von der NS-Zeit in die Bundesrepublik. Als die Polizeiverbrechen vor Gericht verhandelt wurden, beriefen sich die Beamten auf den "Befehlsnotstand".