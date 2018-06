Villingen-Schwenningen Polizei-Hochschule: Beethovenhaus als Übergangslösung?

Die Polizei-Hochschule plant auf dem Campus in Schwenningen einen 15 Millionen Euro teuren Bau von drei neuen Gebäuden, die elf Hörsäle beherbergen sollen. In 16 Monaten sollen diese gebaut sein, die offizielle Planung habe aber erst vergangenen Mittwoch begonnen. Um das Projekt dennoch in der kurzen Zeit realisieren zu können, sei mit den zuständigen Stellen des Landes, der Hochschule und der Stadt eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, zu der sich alle regelmäßig treffen, um den Ausbau zu beschleunigen. Daher sei es nicht unmöglich, dass der Neubau pünktlich fertig wird. Dennoch gibt es für den Fall, dass es zeitlich nicht reicht, auch einen Plan B, bei dem die provisorischen Lehrräume länger genutzt werden müssten. Die Stadt könne aber momentan keine weiteren Möglichkeiten anbieten. "Es gibt keine anderen städtischen Immobilien, die in Frage kämen", erklärt Brunner.

Eine weitere große Herausforderung wird die Beschaffung von Wohnraum für die zusätzlichen Studenten. Bis zum Wintersemester 2020 werden 500 Studentenzimmer benötigt. Die Stadt wird dafür die ehemaligen Soldatenwohnungen der französischen Armee in der Kirnacher- und Dattenbergstraße in Villingen aufkaufen, bestätigt Oxana Brunner.

Die Soldaten-Wohnblocks bieten Platz für 400 Zimmer. Im Juni sollen der Gemeinderat und die städtische Wohnungsbaugesellschaft den Kauf beschließen. Dann fehlen aber immer noch 100 weitere Zimmer. Auch in dem Fall hat die Stadt der Polizei-Hochschule ihre Hilfe angeboten, bestätigt Brunner.