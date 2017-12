Villingen-Schwenningen Polizei gelingt wohl großer Schlag gegen Drogenszene

Morgens gegen 6 Uhr rückten die Spezialkräfte der Polizei gleichzeitig in mindestens fünf Wohnadressen in Villingen-Schwenningen an. Polizeisprecher Dieter Popp bestätigt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass es sich um eine Razzia gehandelt hat.

"Aufgrund der derzeit laufenden Maßnahmen können wir jedoch keine weiteren Angaben machen", erklärt der Sprecher. Die "umfangreiche Aktion an mehreren Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis und darüber hinaus" stehe im Zusammenhang mit Drogendelikten, bestätigt Popp unserer Zeitung – deshalb seien auch Beamte der Ermittlungsgruppe "Rauschgift" der Kriminalpolizei Villingen im Einsatz gewesen. Weitere Angaben wurden von offizieller Seite hierzu nicht gemacht.

Insider der Szene berichten jedoch von einem schweren Schlag gegen die Drogenkriminalität in der Doppelstadt und darüber hinaus. So sollen unter anderem in drei Objekten an Rande der Villinger Innenstadt, in der Bachenstraße in Schwenningen sowie im Schilterhäusle zahlreiche Polizeibeamte gleichzeitig tätig gewesen sein.