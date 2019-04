Villingen-Schwenningen Polizei fasst Einbrecher noch vor Ort

Besuchern der Bäckereifiliale Krachenfels in der Rottweiler Straße konnte am frühen Dienstagnachmittag im Grunde nichts Außergewöhnliches auffallen. Das Geschäft hatte ganz normal geöffnet und nichts im Besucherraum deutete darauf hin, dass sich nur wenige Stunden zuvor noch ein Großaufgebot der Polizei vor Ort befunden hatte.

Von Nachbar verständigt

Diese verständigte ein Anwohner aus der Nachbarschaft am Abend zuvor gegen 22.40 Uhr – er hatte beobachtet, wie Unbekannte in die Bäckerei eingebrochen waren. Mit mehreren Streifen rückten die Ordnungshüter an den Tatort aus, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz heißt. Als die Beamten am Einsatzort ankamen, seien sie von zwei Personen erkannt worden. Diese ergriffen daraufhin die Flucht, heißt es weiter.