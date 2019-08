Villingen-Schwenningen Polizei ermittelt nach Explosion von Spraydose

Villingen-Schwenningen - Ein Mädchen ist auf der Toilette eines Drogeriemarktes in Villingen-Schwenningen von einer explodierenden Deo-Spraydose verletzt worden. Die Schülerin erlitt dabei am Samstag Brandverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Angaben zum Alter des Kindes wurden nicht gemacht.