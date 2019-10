Villingen-Schwenningen Polizei ermittelt nach blutiger Demo

Überraschend scheint der Angriff jedoch nicht gekommen zu sein. Denn eine andere Sequenz, die aus einer Wohnung aus dem Obergeschoss gefilmt wurde, zeigt, dass zumindest einer der Männer, der offensichtlich zu dem türkischen Lokal gehört, mit einem Schlagwerkzeug bewaffnet ist. Er hält sich im Hintergrund, als plötzlich Polizei in die Szene stürmt.

Eine jener Frauen, die sich dem Demonstrationszug angeschlossen hatte aber anonym bleiben möchte, wendet sich mit einer E-Mail an unsere Redaktion und beschreibt derweil die Situation aus ihrer Sicht. So hätte insbesondere ein Mann aus der Gruppe, die das Lokal verlassen hatte, die Demonstranten beleidigt und bedroht, "während viele von uns versucht haben, ihn zu beruhigen". Das schien jedoch ganz offensichtlich zum Erfolg geführt haben. Und sie betont: "Diese Demo war letztendlich nicht gegen Türken, ich bin selber eine Türkin. Sondern gegen Krieg und gegen den Angriff auf das kurdische Volk."

Die Polizei kann derweil noch keinen genauen Hergang rekonstruieren. Insbesondere der Beginn der Eskalation sei Bestandteil der Ermittlungen, berichtet Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage unserer Zeitung. Um Licht in das Dunkel zu bringen wurde aufgrund des politischen Hintergrunds bei der Staatsschutz-Abteilung der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Hier werden Videosequenzen und Bilder analysiert, um die Verantwortlichen der Auseinandersetzungen zu ermitteln. Klar sei bislang: Zwei Personen wurden verletzt, ein Mann habe einen Schlag mit einer Fahnenstange versetzt bekommen, eine Frau musste ebenfalls vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Polizei bittet außerdem Zeugen oder jene, die Bildmaterial zur Verfügung stellen können, sich an die Polizei in Villingen 07721/6010 oder an die Kripo in Rottweil 0741/4770 zu wenden.