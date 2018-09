Villingen-Schwenningen Polizei ermittelt in Sachen Wahlplakateklau

Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 14 Uhr, haben Täter in Villingen und Schwenningen, vorwiegend an den Durchgangsstraßen, rund 100 Wahlplakate von Cristilli teils abgehängt und in angrenzendes Buschwerk geworfen oder auch vollständig entfernt. Die wieder aufgefundenen Wahlplakate waren beschädigt und nicht mehr zu verwenden.

Die Polizei, Telefon 07721/60 10, ermittelt wegen Sachbeschädigung und wegen Diebstahls und bittet um Hinweise.